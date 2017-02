später lesen Leichtathletik Schwanitz gewinnt Hallen-Meeting in Karlsruhe Teilen

Twittern





2017-02-04T18:59+0100 2017-02-04T18:59+0100

Weltmeisterin Christina Schwanitz hat die Kugelstoß-Konkurrenz beim Internationalen Hallenmeeting in Karlsruhe gewonnen. Die 31 Jahre alte Sächsin beförderte die Kugel in ihrem besten Versuch auf 18,41 m, blieb damit aber erneut weit hinter ihrer Bestmarke (20,05 m) zurück. Zweite wurde die ungarische Olympiadritte Anita Marton (18,34). Stabhochspringerin Lisa Ryzih (Ludwigshafen) glänzte mit ihrer Sieghöhe von 4,67 m. Anschließend ließ die 28-Jährige die deutsche Hallenrekordhöhe von 4,78 m auflegen, scheiterte jedoch an dieser Marke, die sechs Zentimeter über ihrer Bestleistung lag.