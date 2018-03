später lesen 91,22 Meter in Südafrika Speerwurf-Weltmeister Vetter in Frühform 2018-02-28T16:58+0100 2018-02-28T16:58+0100

Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter ist bereits Ende Februar in Topform. Der Offenburger kam bei einem Wettkampf im Rahmen seines Trainingslagers in Potchefstroom/Südafrika am Dienstagabend auf 91,22 Meter - die drittbeste Weite seiner Karriere. Nach Angaben des Onlineportals leichtathletik.de hat zu so einem frühen Zeitpunkt nur der vierfache Europameister Steve Backley aus Großbritannien schon weiter geworfen: 1992 erreichte er in Neuseeland 91,46 Meter.