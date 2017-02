später lesen Kugelstoß-Meeting Storl und Schwanitz landen Siege Teilen

2017-02-05T17:26+0100 2017-02-05T17:26+0100

Der frischgebackene Papa David Storl vom SC DHfK Leipzig hat die 11. Auflage des "Sparkassen-Kugelstoßmeetings" in seiner Geburtsstadt Rochlitz gewonnen. Der 26 Jahre alte Welt- und Europameister, dessen Lebensgefährtin Marie Richter in der Nacht zuvor einen Sohn zur Welt brachte, wuchtete die Kugel am Sonntag in der Sporthalle am Regenbogen im letzten Versuch auf 21,37 Meter und verwies den tschechischen Titelverteidiger Tomas Stanek (20,71) auf Rang zwei. Auf Rang drei landete der Magdeburger Dennis Lewke mit 18,94 Metern. Bei den Frauen siegte erwartungsgemäß Weltmeisterin Christina Schwanitz. Die 31-Jährige vom LV 90 Erzgebirge, die zuletzt beim IAAF-Meetings in Karlsruhe auf 18,41 Meter kam, verwies mit 18,37 Metern die Waiblingerin Alina Kenzel (17,68) auf Rang zwei. Dritte wurde die Hallenserin Josephine Therlecki mit 17,29 Metern.