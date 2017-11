später lesen Berlin Löw beruft Götze, Gündogan und Halstenberg 2017-11-03T18:22+0100 2017-11-04T08:27+0100

Nach 353 Tagen kehrt der Dortmunder Mario Götze in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Auch Ilkay Gündogan von Manchester City wurde von Bundestrainer Joachim Löw für die Testländerspiele am 10. November in London gegen England und vier Tage später in Köln gegen Frankreich wieder in den Kader berufen. Als Neuling ist der 26-jährige Leipziger Abwehrspieler Marcel Halstenberg erstmals im Löw-Team dabei.