Los Angeles: Magic Johnson kehrt als Berater zu den Lakers zurück

Der frühere Basketball-Superstar Earvin "Magic" Johnson soll als Berater die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. "Jeder kennt meine Liebe für die Lakers", erklärte der langjährige Lakers-Profi. "Ich werde alles dafür tun, damit die Lakers wieder den etatmäßigen Platz unter den Top-Teams der NBA bekommen." Der 57-jährige Johnson soll Co-Eigentümerin und Präsidentin Jeanie Buss "in allen Basketball- und Wirtschaftsbereichen" zur Seite stehen. Mit den Lakers, für die er von 1979 bis 1991 und 1996 spielte, gewann Johnson fünf NBA-Titel. Am 7. November 1991 beendete der US-Amerikaner aufgrund einer HIV-Infektion seine Laufbahn. Ein Comeback feierte er 1992 mit dem Goldmedaillengewinn des US-Dreamteams bei Olympia in Barcelona.