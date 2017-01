später lesen Banbury Manor-Team droht das Aus in der Formel 1 Teilen

Nur 79 Tage vor dem Start in die neue Saison muss das Formel-1-Team Manor Insolvenz anmelden. Die 212 Mitarbeiter wurden in der Teamfabrik im englischen Banbury über die finanzielle Notlage informiert. Die Londoner Firma FRP Advisory LLP wurde zum Insolvenzverwalter ernannt. Sie soll nun vor dem WM-Auftakt am 26. März in Melbourne versuchen, das zahlungsunfähige Unternehmen Just Racing Services Ltd. zu retten, das den Rennstall Manor führt. "Das Team hat unter seinem neuen Besitzer seit dem Start 2015 einen beträchtlichen Fortschritt gemacht", räumte Insolvenzverwalter Geoff Rowley in einer Stellungnahme ein. "Um aber ein Formel-1-Team zu führen, bedarf es weiter erheblicher Investitionen."