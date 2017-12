AUSTRALIAN (RULES) FOOTBALL: "Aussie Rules" (oder "Footy") ist der populärste Sport in Australien. Die dominierende Mannschaft in Deutschland sind die Munich Kangaroos, sie verloren allerdings das Finale 2017 gegen die Berlin Crocodiles.

BANDY : Wird ursprünglich auf vereisten Fußballfeldern gespielt, in Deutschland (und zunehmend international) aber auf einer normalen Eisfläche (Rinkbandy). Den Rinkbandy-Pokal 2017 gewannen die 5 Lakes Wiesbaden . Es wird auf Schlittschuhen, mit einem Ball und Eishockey-Schlägern gespielt.

BOWLING : Nach fünf Titeln in Serie wurde Finale Kassel in diesem Jahr von Easy Bowling Berlin als Mannschaftsmeister abgelöst. Bei den Frauen gewann der BV 77 Frankfurt zum zwölften Mal seit 1996 und zog damit mit Rekordmeister NSF Berlin gleich.

EINRADHOCKEY : Hockey auf dem Einrad - wird in der Halle und vorwiegend in Hessen und Nordrhein-Westfalen gespielt: Meister des Jahres 2017 nach 29 Spieltagen und 69 gespielten Turnieren: Die SKV Mörfelden Joker (vor SKV Mörfelden Gallier).

FOOTBALL: Deutscher Meister sind die Schwäbisch Hall Unicorns , die sich im Finale gegen den Rekordchampion Braunschweig Lions 14:13 durchsetzten. Zum Vergleich: Beide Teams hätten gegen den College-Meister der USA keine Chance. Meister bei den Frauen sind seit 2007 in Serie die Berlin Kobra Ladies .

FUTSAL : Seit 2006 wird ein Turnier zur Ermittlung des deutschen Meisters ausgetragen. Den Titel 2017 gewann die Mannschaft von Jahn Regensburg . Davor war Rekordchampion Hamburg Panthers vier Mal in fünf Jahren erfolgreich gewesen.

LACROSSE : Rund 50 Vereine betreiben in Deutschland die (neben Eishockey) zweite kanadische Nationalsportart. Die Endspiele um die deutsche Meisterschaft 2017 gewannen KKHT Schwarz-Weiß Köln (Männer) und HTHC Hamburg (Frauen).

MOTOBALL : Fußball auf Motorrädern. Die Bundesliga hat derzeit 14 Mannschaften, die jeweils vier besten Teams der Nord- und Süd-Liga qualifizieren sich für die Play-offs. Nach fünf Titeln in Folge gewann 2017 erstmals seit 2010 wieder der MSC Puma Kuppenheim .

POOL-BILLARD: Seit der Saison 1990/91 ermitteln acht Teams an jeweils sieben Hin- und Rückspieltagen den deutschen Meister in der "Kombimannschaft". Der BSV Dachau verteidigte dabei 2017 seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich.

Meister 2017 - die Champions, die kaum einer kennt

QUIDDITCH: Der Sport aus "Harry Potter" hat es in der Tat in die Muggel-Welt geschafft, entwickelt im Jahr 2005 von zwei Stundenten aus den USA für gemischtgeschlechtliche Teams. Die zweite deutsche Meisterschaft gewannen 2017 die Three River Dragons aus Passau.