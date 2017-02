Sie stehen im Schatten ihrer berühmten Eltern. Doch so mancher Sprössling von Sportlern schickt sich an, der Karriere von Vater oder Mutter nachzueifern. weniger

Sie stehen im Schatten ihrer berühmten Eltern. Doch so mancher Sprössling von Sportlern schickt sich an, der Karriere von Vater oder Mutter nachzueifern.

Nico Rosberg Keke Rosberg wurde 1982 Weltmeister in der Formel 1. Seinem Sohn Nico gelang das Kunststück 2016 zum ersten Mal.

Damon Hill Wie Rosberg hat auch die Familie Hill zwei Formel-1-Weltmeister in ihren Reihen. Graham Hill holte 1962 und 1968 den Titel in der Königsklasse, Sohn Damon 1996.

Jacques Villeneuve Der dritte Sohn eines Formel-1-Fahrers: Villeneuve junior wurde 1997 Weltmeister. Sein Vater Gilles fuhr 67 Rennen in der Formel 1, wurde 1979 Vize-Weltmeister und verunglückte 1982 tödlich.

Tom Kühnhackl Der Sohn von "Deutschlands Eishockey-Spieler des Jahrhunderts" Erich Kühnhackl, Tom Kühnhackl, holte 2015/16 mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup in der NHL. Sein Papa Erich gewann mit Deutschland 1976 Olympia-Bronze.

Vaterkickte für Juventus Turin und Real Madrid und wurde 1998 Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft. Enzo, der sich mittlerweile Enzo Fernandez nennt und einen französischen und einen spanischen Pass hat, spielt in der Zweitvertretung von Real Madrid. Im November 2016 gab er im Pokal sein Debüt bei den Profis. Der Trainer, der ihn einwechselte: Vater Zinedine. weniger

Mick Schumacher Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher wandelt auf den Spuren seines Rennfahrer-Vaters. Als Mick Betsch (Betsch ist der Mädchenname seiner Mutter Corinna) fuhr er Junioren-Kartrennen. 2015 startete er in der ADAC Formel 4 und fuhr in seiner Premierensaison zweimal auf das Podium.

Kevin Völler Marcos Bruder Kevin spielt Fußball, konnte an die Erfolge seines Vaters aber nicht annähernd anknüpfen. Über den Amateurfußball kam der Stürmer nie hinaus, spielte unter anderem beim KFC Uerdingen und beim FC Büderich.

Luca Zidane Auch Enzos jüngerer Bruder Luca strebt eine Karriere im Profi-Fußball an. Er zieht aber nicht im Mittelfeld die Fäden, sondern steht im Tor. Bei der U17-EM wurde er mit Frankreich Europameister. Im Finale besiegte die Equipe Tricolore Deutschland mit 4:1.

Peyton Manning / Eli Manning



Vater Archie Manning spielte 13 Jahre lang als Quarterback in der NFL. Seine beiden Söhne traten in die Fußstapfen des Papas. Sowohl Peyton als auch Eli gewann je zweimal den Superbowl. Peyton mit den Indianapolis Colts (2006) und den Denver Broncos (2016), Eli mit den New York Giants (2008 und 2012).