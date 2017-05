später lesen Sechster in Assen Bestes Superbike-Ergebnis für Bradl 2017-04-29T13:48+0200 2017-04-29T13:48+0200

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl hat sein bislang bestes Ergebnis in der Superbike-WM geholt. Beim ersten Lauf in Assen/Niederlande wurde der 27-Jährige aus Zahling am Samstag mit seiner Honda Sechster. Im MotorLand Aragón/Spanien hatte Bradl vor vier Wochen bei seiner bis dahin höchsten Platzierung den neunten Rang belegt. Titelverteidiger Jonathan Rea feierte im ersten von zwei Rennen auf der vierten Station der Saison seinen sechsten Sieg. Zweiter wurde Tom Sykes (beide Großbritannien/Kawasaki), Dritter der ehemalige 250ccm-Champion Marco Melandri (Italien/Ducati). Bradl fährt nach dem Abschied aus der MotoGP seine erste Saison in der Superbike-WM.