Der Rennfahrer Daniel Abt ist der erste deutsche Sieger in der Geschichte der Formel E. Der 25 Jahre alte Pilot vom Team Audi Sport ABT Schaeffler fuhr in Mexiko-Stadt gleichzeitig den ersten Sieg für seinen Rennstall in der Elektroserie ein.