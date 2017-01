später lesen Motorsport Dritter beim 24-Stunden-Rennen in Daytona Beach Teilen

Audis DTM-Neuzugang René Rast hat den Gesamtsieg beim 50. 24-Stunden-Rennen in Daytona im US-Bundesstaat Florida als Dritter nur knapp verpasst. Im Ziel fehlte dem Mindener und seinen beiden Teamkollegen Marc Goossens (Belgien) und Renger van der Zande (Niederlande) lediglich eine Runde auf die Sieger um NASCAR-Star Jeff Gordon aus den USA in einem Cadillac. Das Jubiläums-Langstreckenrennen an der Ostküste des US-Sonnenstaates musste wegen zum Teil starker Regenfälle und der damit verbundenen Zwischenfälle bei 21 Gelbphasen für insgesamt gut acht Stunden neutralisiert werden.