Motorsport: DTM legt neue Startzeiten für 2018 fest

DTM legt neue Startzeiten für 2018 fest 2018-03-14

Die DTM hat die Startzeiten für die Saison 2018 festgelegt. Die Rennen am Samstag und Sonntag werden jeweils um 13.30 Uhr MEZ starten. "Ich freue mich sehr, dass wir damit dem Wunsch zahlreicher Fans der DTM entsprechen können", sagte Achim Kostron, Geschäftsführer des DTM-Vermarkters ITR. Ausnahmen gelten sowohl für die erstmals ausgetragenen Nachtrennen im italienischen Misano (25./26. August) als auch für den Finallauf am 14. Oktober am Hockenheimring. In Misano starten die Rennen jeweils um 22.20 Uhr, beim letzten Saisonrennen geht es um 15.05 Uhr los. Die DTM-Rennen werden ab der neuen Saison nicht mehr von der ARD, sondern von SAT.1 übertragen. "Dank unseres neuen Fernsehpartners SAT.1 werden wir neben den einheitlichen Startzeiten auch eine ausführliche und umfangreiche Berichterstattung vor und nach den Rennen bieten können", sagte Kostron.