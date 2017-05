Fragen und Antworten zur neuen DTM-Saison

Am Wochenende beginnt die 31. Saison der DTM - traditionell auf dem Hockenheimring. Dort stehen am Samstag und Sonntag die ersten zwei von insgesamt 18 Rennen auf dem Programm. Im Laufe der Saison reist die Tourenwagenserie durch Europa mit neun Stationen in Deutschland, Ungarn, Russland, den Niederlanden und Österreich. Spätestens beim Saisonfinale vom 13 bis 15. Oktober in Hockenheim wird der DTM-Meister gekürt. Wir geben die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Saison zusammen.