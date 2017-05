später lesen DTM Mercedes-Pilot Auer holt erste Pole Position der Saison 2017-05-06T12:14+0200 2017-05-06T12:14+0200

Mercedes hat die Qualifikation zum DTM-Auftakt in Hockenheim dominiert. Der Österreicher Lucas Auer holte sich am Samstag die Pole Position für das erste Saisonrennen am Nachmittag und verwies seine Markenkollegen Gary Paffett und Edoardo Mortara auf die Plätze zwei und drei. Dank der neuen Zusatzpunkte für die drei Besten der Qualifikation übernahm Auer auch die Führung in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen Masters. Bester BMW-Pilot war Timo Glock auf Rang vier. Titelverteidiger Marco Wittmann kam nicht über Startplatz elf hinaus. Audi erlebte auf den hinteren Plätzen eine Enttäuschung.