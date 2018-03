später lesen Motorsport Ex-Weltmeister Loeb Gaststarter bei Rallye Mexiko 2018-03-07T12:52+0100 2018-03-07T12:52+0100

Der Altmeister ist zurück - zumindest als Gaststarter: Bei der am Donnerstag beginnenden Rallye Mexiko feiert der neunmalige Weltmeister Sebastien Loeb im Citroen sein Comeback in der WRC. Für den 44-Jährigen ist der dritte WM-Lauf der Saison (bis Sonntag) der erste Auftritt in der Serie seit seinem Gastspiel bei der Rallye Monte Carlo 2015. "Ich habe kein konkretes Ziel", sagte Loeb der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Mir geht es vor allem darum, Spaß zu haben. Natürlich bin ich aber auch neugierig, wo wir stehen und ob wir immer noch oben mitmischen können."