Motorrad-Superstar Valentino Rossi will auch mit über 40 noch um die WM fahren. Der Italiener unterschrieb am Donnerstag einen neuen Zweijahresvertrag bei Yamaha bis 2020 und wird damit weiter an der Seite des Spaniers Maverick Vinales fahren.