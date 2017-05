später lesen Motorrad Bradl fährt in Assen auf Platz sechs FOTO: AFP 2017-04-30T13:46+0200 2017-04-30T13:46+0200

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl hat sein bislang bestes Ergebnis in der Superbike-WM geholt. Beim ersten Lauf in Assen/Niederlande wurde der 27-Jährige aus Zahling am Samstag mit seiner Honda Sechster.