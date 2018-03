Der zweimalige Motorrad-Vizeweltmeister Ralf Waldmann ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Der Gewinner von 20 Grand-Prix, bis zuletzt TV-Experte beim Sender Eurosport, wurde bereits am Samstag in Ennepetal tot aufgefunden.

"Schweren Herzens nehmen wir Abschied von unserem MotoGP-Experten Ralf Waldmann. Du warst ein großer Sportsmann und ein toller Kollege. Wir werden Dich vermissen. Unser Beileid und Mitgefühl gilt der Familie Waldmann", schrieb Eurosport am Sonntag auf seiner Facebook-Seite. Zuvor hatte Motorsport-Portal "Speedweek" über Waldmanns Tod berichtet.

Waldmann fuhr zwischen 1986 und 2009 in der WM, seine größten Erfolge waren die beiden zweiten Plätze bei den 250ern in den Jahren 1996 und 1997. 50 Mal fuhr Waldmann in seiner Karriere auf das Podium. Nun wurde er plötzlich aus dem Leben gerissen.

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von unserem MotoGP-Experten Ralf Waldmann († 51). Du warst ein großer Sportsmann und ein toller Kollege. Wir werden Dich vermissen. Unser Beileid und Mitgefühl gilt der Familie Waldmann.



R.I.P. pic.twitter.com/PyIkOYlyaJ — Eurosport DE (@Eurosport_DE) March 11, 2018

"Wir bedauern den Tod des vielfachen Grand-Prix-Siegers Ralf Waldmann, unsere Gedanken sind bei seinen Freunden und bei seiner Familie", teilte motogp.com am Sonntagmittag mit.

Laut speedweek.com war der gelernte Klempner Waldmann am Samstag zu seinem Elternhaus in Ennepetal gefahren, um Handwerksarbeiten zu verrichten. Als "Waldi" nicht pünktlich zurückkam, machte sich seine Lebensgefährtin auf den Weg und fand ihn leblos auf. Jede Hilfe kam zu spät, die Todesursache ist bislang nicht geklärt.

Waldmann hält einen traurigen Rekord. Kein anderer Pilot hat 20 Siege gefeiert, ohne einen WM-Titel zu holen. 1996 lag er sechs Punkte hinter dem Champion, 1997 nur zwei. In beiden Fällen scheiterte der lebenslustige Waldmann auf seiner Honda am Italiener Max Biaggi, der sich bei Twitter ebenfalls schockiert zu Wort meldete. "Du hast uns viel zu früh verlassen Waldy. Du wirst uns fehlen", schrieb der 46-Jährige auf Deutsch. Auf Italienisch fügte er hinzu: "Ein großer Pilot und eine wundervolle Person."

Ci hai lasciato troppo presto Waldy!

Gran pilota e bellissima persona, ci mancherai❤️

Du hast uns viel zu früh verlassen Waldy!

Du wirst uns fehlen!❤️ pic.twitter.com/MeJiscZi6o — Max Biaggi (@maxbiaggi) March 11, 2018

Im Jahr 2000 fuhr der gebürtige Hagener seine letzte volle Saison, danach folgten 2002 und 2009 insgesamt vier Gaststarts, 2005 fuhr er ein Rennen in der Superbike-WM. Sein Versuch, gemeinsam mit Martin Wimmer, ebenfalls ein früherer Motorrad-Pilot, die Zweirad-Legende MZ wiederzubeleben, scheiterte.

Seit 2016 berichtete der im Fahrerlager beliebte Waldmann für Eurosport von den Strecken der Welt über die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP.

(sid)