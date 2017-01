später lesen Rallye Dakar Al-Attiyah gewinnt Auftaktetappe FOTO: rtr, JA/KV FOTO: rtr, JA/KV Teilen

Nasser Al-Attiyah hat die erste Etappe der Rallye Dakar gewonnen. Der zweimalige Gesamtsieger aus Katar setzte sich am Montag über 454 Kilometer von Asuncion in Paraguay bis Resistencia in Argentinien trotz mechanischer Probleme an seinem Toyota knapp durch.