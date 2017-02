später lesen Ex-DTM-Champion Scheider fährt für BMW beim 24-Stunden-Rennen Teilen

Der zweimalige DTM-Champion Timo Scheider wird beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring Ende Mai erstmals für BMW starten. Er sei extrem glücklich darüber, dass BMW ihm diese Gelegenheit gebe, sagte Scheider laut einer Mitteilung des bayerischen Autobauers vom Mittwoch. "Die Vorfreude darauf, mich bei einer neuen Marke noch einmal beweisen zu dürfen und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen, ist riesig." Nach über 15 Jahren in der DTM war sein Vertrag bei Audi im Sommer nicht verlängert worden. Nun freue er sich "auf alles, was kommt", sagte der 38-Jährige und ließ damit Raum für Spekulationen. Eine Rückkehr in die DTM bei BMW ist aber zumindest in diesem Jahr ausgeschlossen, da die Münchner ihre sechs Fahrer für die neue Saison bereits benannt haben. Neben Scheider werden bei dem berühmten Eifelmarathon auf der Nürburgring-Nordschleife am 27. und 28. Mai auch der aktuelle DTM-Champion Marco Wittmann sowie Martin Tomczyk und Bruno Spengler für BMW starten. Scheider hatte das 24-Stunden-Rennen 2003 schon einmal gewonnen.