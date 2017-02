später lesen Motorrad Bradl wagt bei Superbike-WM kompletten Neubeginn FOTO: AFP 2017-02-24T14:51+0100 2017-02-24T14:50+0100

Der frühere Weltmeister Stefan Bradl geht nach seinem Abschied aus der Königsklasse MotoGP in der Superbike-WM an den Start. Am Wochenende beginnt das neue Abenteuer auf Phillip Island, die Voraussetzungen könnten besser sein.