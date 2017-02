später lesen Motorrad Bradl will mit Honda "so schnell wie möglich" an die Spitze FOTO: AFP Teilen

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl hat sich nach seinem Wechsel in die Superbike-WM viel für die neue Saison vorgenommen. "Wir werden unser Bestes geben, um so schnell wie möglich an die Spitze zu kommen", sagte der 27-Jährige aus Zahling bei seiner offiziellen Vorstellung als Fahrer des Honda World Superbike Teams in Salzburg.