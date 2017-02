Duisburg: MSV: Schnellhardt verlängert und sorgt für 3:2-Erfolg

Alles drehte sich gestern in der MSV-Arena um einen Namen: Fabian Schnellhardt. Vor der Drittliga-Partie gegen Preußen Münster verkündeten die Duisburger Verantwortlichen, dass der Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2020 verlängert hat. Im Spiel sorgte der 23-Jährige dann mit zwei Traumtoren, eines davon in der fünften Minute der Nachspielzeit, für den 3:2-Erfolg des Spitzenreiters.

"Dass Fabian mit seinem Auftreten Begehrlichkeiten weckt und bei anderen Vereinen auf dem Wunschzettel steht, ist klar", hatte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic schon vor der Partie gesagt und von Angeboten von Erst- und Zweitligisten gesprochen. "Er hat eine tolle Entwicklung hinter sich, ist für unsere Ziele eine wichtige Stütze und seine Vertragsverlängerung schon jetzt ein gutes Zeichen für den ganzen Verein", sagte Grlic. Allerdings habe der Spieler Ausstiegsoptionen in den Kontrakt einbauen lassen.

Warum, zeigte Schnellhardt umgehend. Mit viel Gefühl schlenzte er den Ball nach 38 Minuten zur verdienten Führung in den Winkel. Duisburg wurde seiner Favoritenrolle gegen den Viertletzten der Tabelle zunächst gerecht. Nach der Halbzeit kam Münster aber besser ins Spiel. Das lag vor allem an der Einwechslung von Martin Kobylanski. 25 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte der 22Jährige den Ausgleich, drehte gar mit dem 2:1 (71.) die Partie. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Duisburg aber gegen Ende der Partie immer mehr auf den Ausgleich drückte. Dustin Bomheuer gelang das 2:2 per Kopf (86.). Doch der MSV hatte nicht genug: Aus knapp 30 Metern nahm sich Schnellhardt in der letzten Aktion des Spiels ein Herz und drosch den Ball erneut in den Winkel.

(erer)