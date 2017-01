später lesen Zagreb Neureuther im Slalom von Zagreb auf Platz zwei Teilen

Twittern







Beim Jubiläumsrennen am 50. Geburtstag des alpinen Ski-Weltcups schob sich Felix Neureuther (Partenkirchen) im Slalom am windumtosten Bärenberg bei Zagreb im Finale noch vom achten auf den zweiten Rang. Es war die perfekte Frustbewältigung nach den beiden vergangenen Rennen, in denen er ausschied - und die beste Platzierung in seiner Spezialdisziplin seit elf Monaten. Schneller als der 32-Jährige, der nach Platz drei beim Riesenslalom Anfang Dezember in Val d'Isère zum zweiten Mal im WM-Winter aufs Podest fuhr, war Manfred Mölgg (34). Der Südtiroler hatte beim dritten Weltcupsieg einen Vorsprung von 0,72 Sekunden.