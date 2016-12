Name: Fabian Hambüchen

Sportart: Turnen

Größte Erfolge: Olympia-Gold am Reck (2016), Olympia-Silber am Reck (2012), Olympia Bronze am Reck (2008), Weltmeister am Reck (2008)

