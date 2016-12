später lesen Tokio 2020 Budget soll 17 Milliarden Dollar nicht überschreiten Teilen

Twittern







Das Budget für die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 soll bei unter 17 Milliarden Dollar liegen. Dies gab das Organisationskomitee bekannt. Zuletzt hatte es Befürchtungen gegeben, dass die Ausgaben die Grenze von 30 Milliarden Dollar (28,2 Milliarden Euro) überschreiten könnten, dies wäre das Vierfache der ursprünglichen Kalkulation gewesen. Toshiro Muto, OK-Geschäftsführer der Spiele in Japan, rechnet derzeit mit Kosten zwischen umgerechnet 13 und 14,7 Milliarden Euro. Zuletzt war die erwartete Budgetsumme unter anderem wegen des Sportstättenbaus immer mehr angestiegen, deshalb wurden drastischen Kürzungen vorgenommen. "Wir sind mit den Fortschritten zufrieden", sagte John Coates, Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees, in einer Videoschalte: "Ich glaube, wir können gemeinsam noch mehr Einsparungsmöglichkeiten finden."