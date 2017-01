später lesen Teamkollege Carter dedopt Bolt verliert Staffel-Gold von Peking FOTO: dpa, mr Teilen

Sprint-Superstar Usain Bolt wird eine seiner neun Goldmedaillen aberkannt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ordnete am Mittwoch die Disqualifikation der siegreichen 4x100-Meter-Staffel aus Jamaika wegen eines Dopingvergehens von Nesta Carter bei den Sommerspielen in Peking 2008 an.