Fabian Hambüchen hat das Reck, an dem er bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen hatte, in einer Sporthalle in Wetzlar in Empfang genommen.

Fabian Hambüchen hat das Reck, an dem er bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen hatte, in einer Sporthalle in Wetzlar in Empfang genommen. weniger