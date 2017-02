später lesen Nach Olympia-Ticketskandal Irlands NOK-Chef Hickey scheidet aus Teilen

Der wegen eines Olympia-Ticketskandals umstrittene Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Irlands, Patrick Hickey, wird nicht erneut für sein Amt kandidieren. "Er kann auch nicht bei der Wahl seines Nachfolgers dabei sein, denn er hat Herzprobleme", sagte der Pressesprecher des Komitees in Dublin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Hickey habe sein Ausscheiden schon länger angekündigt; es sei daher kein Rücktritt. "Die Zeit ist nun gekommen, die Olympische Fackel Irlands an eine neue Generation zu übergeben", zitierten irische Medien aus einer Stellungnahme Hickeys, der seit 1988 Präsident war.