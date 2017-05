später lesen Ex-Fechter Kulcsar neuer Präsident von Ungarns NOK 2017-05-02T15:11+0200 2017-05-02T15:11+0200

In einer Kampfabstimmung ist der ehemalige Spitzen-Fechter Krisztian Kulcsar zum neuen Präsidenten des ungarischen Nationalen Olympischen Komitees (NOK) gewählt worden. Der 45-Jährige setzte sich auf der NOK-Vollversammlung am Dienstag in Budapest in der zweiten Runde gegen den bisherigen Amtsinhaber Zsolt Borkai durch. Der zweimalige Olympiasieger und dreifache Weltmeister im Degenfechten war bislang Sport-Direktor des Welt-Fechtverbandes. Borkai (51) stand seit 2010 an der Spitze des NOK. Als Politiker der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz und Bürgermeister der westungarischen Stadt Györ genoss er ursprünglich das Vertrauen des sportinteressierten Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieses hatte allerdings unter dem eher mäßigen Abschneiden der ungarischen Sportler bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro gelitten. Bereits im Oktober des Vorjahres hatte Orban im Parlament ein Gesetz beschließen lassen, das dem NOK Kompetenzen entzog und auf das Sport-Staatssekretariat der Regierung übertrug. Im November musste NOK-Generalsekretär Bence Szabo den Hut nehmen.