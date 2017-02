später lesen Olympiasieger Hambüchen bekommt endlich sein Gold-Reck FOTO: dpa, brx kno 2017-02-22T15:37+0100 2017-02-22T15:41+0100

Olympiasieger Fabian Hambüchen hat in Wetzlar das Reck in Empfang genommen, an dem er im vergangenen Jahr bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro Gold gewonnen hatte. Das Gerät steht nun in dem Kunstturn-Leistungszentrum, in dem der 29 Jahre alte Hesse vom Talent zum Spitzenathleten gereift ist.