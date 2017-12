später lesen "Ich will nicht mehr leiden" Paralympics-Siegerin Vervoort will ihr Leben beenden FOTO: dpa, jma FOTO: dpa, jma 2017-12-23T15:37+0100 2017-12-23T15:41+0100

Die belgische Paralympics-Siegerin Marieke Vervoort will ihr Leben beenden. Gegenüber der englischen Tageszeitung The Telegraph sagte die 38-Jährige, die 2012 in London als Handbikerin Leichtathletik-Gold gewonnen hatte: "Ich habe so starke Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr leiden."