Paralympics-Siegerin Vanessa Low ist am Montagabend im Rahmen des SpoBis in Düsseldorf als erste Preisträgerin mit dem von der Familie des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher gestifteten Keep Fighting Award ausgezeichnet worden.