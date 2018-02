Der große Medaillenvergleich mit Sotschi

Das Team Deutschland war bei den Olympischen Winterspielen 2014 und 2018 mit je 153 Athleten am Start. In Sotschi gewann es 19 Medaillen (8 Gold/6 Silber/5 Bronze). In Pyeongchang holten die deutschen Sportler 31 Medaillen (14/10/7).

Der Erfolgsvergleich in den einzelnen Sportarten: