später lesen Olympische Winterspiele 2018 Deutsche Eishockey-Frauen verpassen Quali Teilen

Twittern





2017-02-12T16:12+0100 2017-02-12T16:12+0100

Die deutschen Eishockey-Frauen werden bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang fehlen. Im entscheidenden Qualifikationsspiel unterlag die Auswahl am Sonntag Gastgeber Japan 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Damit wird im kommenden Jahr nur die deutsche Männer-Nationalmannschaft bei Olympia in Südkorea antreten. "Es hat schlicht nicht ganz gereicht, das ist hart", sagte DEB-Präsident Franz Reindl. Beim Vier-Nationen-Qualifikationsturnier im japanischen Tomakomai hatten die deutschen Frauen zuvor ihre beiden Partien gegen Österreich und Frankreich für sich entschieden. Da auch Japan zweimal erfolgreich war, kam es zum Gruppenfinale. Verteidigerin Tanja Eisenschmid erzielte den einzigen deutschen Treffer und verkürzte damit vor 3111 Zuschauern zum 1:2 (37. Minute). "Wir haben uns nichts vorzuwerfen, dieses enge Spiel hätte auch anders enden können", sagte Bundestrainer Benjamin Hinterstocker.