Eisschhnelllauf: Nico Ihle bleibt in Asien und startet bei Sprint-WM

Vize-Weltmeister Nico Ihle versucht nach seinen vergebenen Medaillenchancen bei den Olympischen Winterspielen die Saison bei den Sprint-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer in Changchun doch noch positiv ausklingen zu lassen. Der Chemnitzer, der über 500 und 1000 Meter jeweils achte Plätze in Pyeongchang belegte, reist mit der deutschen Delegation von Seoul direkt nach China weiter. Zum deutschen WM-Aufgebot gehören zudem Joel Dufter und Gabriele Hirschbichler (beide Inzell). Wie Cheftrainer Jan van Veen am Olympia-Ort mitteilte, wird der gleichfalls vorgesehene Erfurter Jeremias Marx wegen einer Erkrankung nicht bei der WM starten können.