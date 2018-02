Sport-Express (Russland): "Russland hat nach Hockey-Maßstäben eine ganze Ewigkeit auf Olympia-Gold gewartet - 26 Jahre. Und nun ist der Moment da. Den Titel nach einem verrückten Match zu bekommen, in dem unsere Mannschaft wenige Minuten vor Ende des letzten Drittels an der Schwelle der Apokalypse stand - ist das nicht eine Fantasie, die vor den Augen der ganzen Welt Realität geworden ist?" weniger

Sport-Express (Russland): "Russland hat nach Hockey-Maßstäben eine ganze Ewigkeit auf Olympia-Gold gewartet - 26 Jahre. Und nun ist der Moment da. Den Titel nach einem verrückten Match zu bekommen, in dem unsere Mannschaft wenige Minuten vor Ende des letzten Drittels an der Schwelle der Apokalypse stand - ist das nicht eine Fantasie, die vor... mehr

Bild: "An diese Truppe werden wir uns ewig erinnern! - Es ist ein Endspiel-Drama, an dessen Ende die Verlierer auch Gewinner sind."

Süddeutsche Zeitung: "Silber ist erst der Anfang für das Eishockey-Team - Wir für Deutschland. TeamD. In diesem Team waren die Spieler genau so wichtig wie die Co-Trainer, die Physiotherapeuten Martin Abraham und André Kreidler oder Ausrüstungsmanager Marco Nachrichter. Sturm hat diesen Teamgedanken in die Köpfe gepflanzt. Noch wichtiger wird... mehr

Kicker: "Historisches Silber: 55 Sekunden fehlten zum Gold - In einem hochspannenden olympischen Finale unterlag die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft dem Topfavoriten Russland erst in der Verlängerung mit 3:4. Nach zweimaligem Rückstand hatte das DEB-Team in der Schlussphase der Partie sogar geführt, am Ende aber fehlten 55 Sekunden zum Gewinn der Goldmedaille. "