Blick: "Die Begeisterung für diese Spiele ist nicht übergeschwappt. Das hat zum einen mit der sterilen Atmosphäre in Korea zu tun. (...) Weit dramatischer: Viel zu viele Menschen stören sich am Gigantismus. Sie stören sich an den Schönrednern vom Internationalen Olympischen Komitee. An diesem Altherrenklub mit Thomas Bach an der Spitze, der alle Kritik weglächelt. Sie stören sich an den leeren Versprechungen, vom Gigantismus abzurücken. Und am Ende dann trotzdem den Kommerz und die 'neuen Märkte' als wichtigstes Argument zu sehen. Jetzt wird sich das IOC auch als Vermittler im Korea-Konflikt feiern. Mumpitz. Dieses Verhältnis wird nach den Spielen wieder so frostig sein wie zuvor." weniger