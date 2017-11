später lesen Ski Langlauf Olympiasieger Legkow und Teamkollege Below lebenslang gesperrt FOTO: dpa, hm hak FOTO: dpa, hm hak 2017-11-01T17:11+0100 2017-11-01T17:13+0100

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den russischen Skilanglauf-Olympiasieger Alexander Legkow und dessen Teamkollegen Jewgenj Below wegen Dopings bei den Winterspielen in Sotschi lebenslang in allen Funktionen für Olympia gesperrt.