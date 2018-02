16 von 154 deutschen Athleten bei den olympischen Winterspielen kommen aus NRW. Jeweils fünf Sportler traten im Eishockey und Bob an. Dazu kamen Athleten beim Snowboard und jeweils einer beim Ski Alpin, Skeleton, Rodeln und Eiskunstlauf. weniger

16 von 154 deutschen Athleten bei den olympischen Winterspielen kommen aus NRW. Jeweils fünf Sportler traten im Eishockey und Bob an. Dazu kamen Athleten beim Snowboard und jeweils einer beim Ski Alpin, Skeleton, Rodeln und Eiskunstlauf.

David Wolf (geboren in Düsseldorf)Sensationell holte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Silber in Pyeongchang. Nachdem das deutsche Team erst Weltmeister Schweden und dann Rekord-Olympiasieger Kanada ausgeschaltet hatte, gab es gegen das Team aus Russland im Finale eine denkbar knappe 3:4-Niederlage nach Verlängerung. Wolf ist allerdings nicht das einzige Eishockey-Nationalspieler aus NRW.

: Thorsten Margis (Bad Honnef)Anschieber Margis holte Gold im Zweierbob mit Pilot Francesco Friedrich. Der ehemalige Zehnkämpfer ist zudem vierfacher Weltmeister. Bei seinen ersten Winterspielen in Sotschi 2014 wurde der 28-Jährige mit dem Viererbob Zehnter. In Pyeongchang macht er im Bob von Friedrich gemeinsam mit Candy Bauer und Martin Grothkoop einen neuen Angriff aufs Edelmetall.

Bob: Christoph Weber (M., Dortmund) Weber ist ebenfalls Anschieber und erreichte im Zweierbob von Johannes Lochner einen fünften Platz. Im Viererbob wollte der 26-Jährige Automobilkaufmann nochmal angreifen. Gemeinsam mit Christian Poser und Christian Raps schob er den Bob Lochner an, wurde aber nur Achter.

Bob: Lisette Thöne (Neuss) Die 29-Jährige reiste als Ersatz-Athletin mit nach Olympia. Dort kam sie wie schon 2014 in Sotschi nicht zum Einsatz. Ihr größter Erfolg ist der Mannschafts-Weltmeistertitel 2015

Snowboard: Carolin Langenhorst (Hamm)



Die 22-Jährige debütierte 2014 im Weltcup und nahm in Pyeongchang erstmals an Olympischen Winterspielen teil. In der Qualifikation schaffte Langehorst noch die fünftschnellste Zeit. Im Finale des Parallel-Riesenslaloms belegte sie dann Rang neun.