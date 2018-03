Zehn Tage Winter-Paralympics in Pyeongchang sind vorbei - mit vielen deutschen Erfolgen, bemerkenswerten Geschichten, aber auch Zweifeln und Pech. weniger

Zehn Tage Winter-Paralympics in Pyeongchang sind vorbei - mit vielen deutschen Erfolgen, bemerkenswerten Geschichten, aber auch Zweifeln und Pech.

Als Michalina Lisowa (25) zwei Tage vor Beginn der Spiele kurzfristig die Starterlaubnis erhielt, begehrte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) auf. Lisowa steht nach Angaben des DBS im Report des WADA-Sonderermittlers Richard McLaren über systematische Dopingmanipulationen in Russland. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) rettete sich in Ausflüchte. Lisowa gewann sechs Medaillen, davon zweimal Gold.

Die Amazone: Eine Frau unter 135 Männern: Als einzige weibliche Athletin und erste Feldspielerin in der Geschichte der Paralympics spielte die Norwegerin Lena Schroeder (24) im Para-Eishockey mit. Einmal, für 13 Minuten, kam sie auch zum Einsatz.

Der Headbanger: Wolf Meißner (48) ist Thrash-Metal-Fan, war früher Rocker - und spielt Curling. Auch nach seinem Motorrad-Unfall 1994, seit dem er im Rollstuhl sitzt, fährt er auf einem Trike weiter Motorrad. Mit Deutschland schaffte er die zweite Paralympics-Teilnahme. Das Aus kam aber in der Vorrunde.

Der Pechvogel: 2014 schied Georg Kreiter (33) im Riesenslalom auf Gold-Kurs liegend aus. In Pyeongchang stürzte er in seiner Parade-Disziplin noch heftiger, brach sich das Schlüsselbein. Für einen Rollstuhlfahrer besonders schlimm. Kreiter wurde sofort operiert und fliegt am Montag mit der Mannschaft nach Hause.