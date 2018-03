Dritte Goldmedaille für Deutschland gleich zum Auftakt des vierten Wettkampftags: Andrea Eskau triumphiert im Biathlon über 10 km. Das vierte Gold ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten.

Ein kurzer Blick auf die Anzeigetafel, dann riss Andrea Eskau jubelnd die Arme nach oben und schrie ihre ganze Freude heraus. Mit Gold über 10 km im Biathlon erfüllte sich die 46-Jährige vom USC Magdeburg einen weiteren Traum. Für Eskau, die bei der Eröffnungsfeier schon die deutsche Fahne tragen durfte, sind die Paralympics in Pyeongchang schon jetzt eine Erfolgsgeschichte.

"Ich habe mehr erreicht als gedacht. Es passt einfach, es geht gerade von alleine. Das ist irre", sagte sie nach ihrem Triumph strahlend. Eskau siegte in der sitzenden Klasse klar vor der Russin Marta Zainullina, die als Neutrale Paralympische Athletin (NPA) startet. Vor allem mit ihrem Schießen bei schwierigen Bedingungen war sie trotz eines Fehlers "super, super happy. Das war das beste Schießen meiner Karriere."

Für Eskau, die sich mit Blick auf ihre jüngeren Konkurrentinnen oft als "alte Frau" bezeichnet, war es nach Silber im Langlauf über 12,5 km schon die zweite Medaille in Pyeongchang, insgesamt die elfte bei Paralympics in ihrer langen und erfolgreichen Karriere. Siebenmal gewann sie bisher bei fünf verschiedenen Spielen seit Peking 2008 Gold, davon dreimal im Winter. Zudem ist die querschnittsgelähmte Athletin, die im Sommer mit dem Handbike startet, 20-malige Weltmeisterin.

Eskau brach damit im Biathlon auch den Bann. Am Samstag waren die Deutschen in fünf Rennen noch leer ausgegangen, Eskau selbst über 6 km nur Sechste geworden. Da hatte sie schon leichte Zweifel geäußert, doch die sind spätestens seit Dienstag weg.

Forster beendet Schaffelhubers Serie

Die sehbehinderte Clara Klug aus München gewann am Dienstag im Biathlon über 10 km zudem Bronze. Die 23-Jährige musste sich bei schwierigen Bedingungen nur der Ukrainerin Oksana Schischkowa und der Neutralen Paralympischen Athletin (NPA) Michalina Lysowa geschlagen geben. Martin Fleig (Freiburg) belegte bei den Männern in der sitzenden Klasse den undankbaren vierten Platz, Steffen Lehmker (Clausthal-Zellerfeld) wurde in der stehenden Klasse Fünfter.

Es wurde aber noch besser für das Team des Deutschen Behindertensportverbandes: Die alpinen Ski-Asse gewannen am Dienstag drei weitere Medaillen. In der Super-Kombination in der sitzenden Klasse feierten Anna-Lena Forster (Radolfzell) und die in Südkorea schon zweimal siegreiche Bayerbacherin Anna Schaffelhuber einen Doppelsieg. In der stehenden Klasse holte außerdem Andrea Rothfuss (Mitteltal) Silber.

Forster beendete die Siegesserie von Schaffelhuber, die zuvor sieben Paralympics-Rennen in Folge gewonnen hatte. Fünf bei den Spielen 2014 in Sotschi und die ersten beiden in Südkorea. Forster hatte nach dem Super-G noch auf Rang vier gelegen, riskierte dann aber im Slalom alles und gewann. Am Ende lag sie 2,52 Sekunden vor Schaffelhuber.

(sid/dpa)