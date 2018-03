später lesen Paralympics in Pyeongchang Gold für Forster - Bronze für Eskau und Rothfuss FOTO: rtr, DN/ FOTO: rtr, DN/ 2018-03-18T09:11+0100 2018-03-18T09:24+0100

Anna-Lena Forster (Radolfzell) hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei den Paralympics in Pyeongchang einen tollen Abschluss beschert. Die 22 Jahre alte Rennläuferin aus Radolfzell triumphierte in der sitzenden Klasse am Sonntag im Slalom und holte sich nach ihrem Sieg in der Super-Kombination die zweite Goldmedaille.