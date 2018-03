später lesen Paralympics in Pyeongchang Fleig beendet "Männerfluch" - Gold für Eskau FOTO: afp 2018-03-16T07:52+0100 2018-03-16T08:08+0100

Andrea Eskau und Martin Fleig haben bei den Paralympics in Pyeongchang im Biathlon Gold für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) geholt. Die 46 Jahre alte Eskau vom USC Magdeburg triumphierte in der sitzenden Klasse am Freitag über 12,5 km mit 18,8 Sekunden Vorsprung vor der Amerikanerin Oksana Masters.