Paralympics 2018

Das sind die Sportarten bei den paralympischen Winterspielen

Bei den Winter-Paralympics werden in 80 Wettbewerben in sechs Sportarten Medaillen vergeben. Außer beim Snowboard und Para-Eishockey kämpfen überall auch deutsche Athleten um Gold, Silber und Bronze mit. Das sind die Sportarten bei den Winterspielen für behinderte Sportler in Pyeongchang.mehr