Paralympics: Rollstuhl-Curler siegen gegen die Slowakei

Die deutschen Rollstuhl-Curler haben bei den Winter-Paralympics in Pyeongchang den dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Das Team von Bundestrainer Bernd Weißer setzte sich am Montag 7:6 gegen die Slowakei durch. Zuvor hatte Deutschland schon gegen die Neutralen Paralympischen Athleten aus Russland und gegen die USA gewonnen, gegen China gab es eine Niederlage. Um 19.35 Uhr Ortszeit (11.35 MEZ) steht für die Mannschaft um Skip Christiane Putzich gegen Gastgeber Südkorea die zweite Partie des Tages an.