später lesen Radsport Arndt im heißen Australien knapp geschlagen Teilen

Twittern





2017-01-17T08:28+0100 2017-01-17T08:27+0100

Radprofi Nikias Arndt (Buchholz) hat den Sieg auf der wegen Hitze verkürzten ersten Etappe der Tour Down Under in Australien knapp verpasst. Der 25-Jährige vom Team Sunweb mischte im Zielsprint lange mit, musste sich am Ende aber mit Rang sechs begnügen. Der Sieg in Lyndoch ging an die australische Radsport-Hoffnung Caleb Ewan (22). Wegen Temperaturen von über 40 Grad und heißer Winde war der Auftakt um 26,5 auf 118 Kilometer verkürzt worden. "Es war wirklich unfassbar heiß da draußen. Die Verkürzung war eine gute Idee. Radfahren in der prallen Sonne kann nicht gut sein", sagte Ewan, der nach 3:24:18 Stunden vor dem Niederländer Danny van Poppel (Team Sky) siegte. Der deutsche Top-Sprinter André Greipel, der die Tour 2008 und 2010 gewonnen hatte, ist ebenso wie Marcel Kittel oder Tony Martin in Australien nicht am Start.