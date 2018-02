später lesen Radsport Arndt verpasst Etappensieg bei der Abu-Dhabi-Tour 2018-02-24T15:40+0100 2018-02-24T15:41+0100

Radprofi Nikias Arndt (Sunweb) hat bei der Abu-Dhabi-Tour den nächsten deutschen Etappensieg verpasst. Beim 12,6 km langen Einzelzeitfahren auf Al Maryah Island war der 26 Jahre alte Buchholzer mit 22 Sekunden Rückstand auf den australischen Tagessieger Rohan Dennis (BMC Racing) als Siebter der beste Deutsche. Arndts Teamkollege und Zeitfahrweltmeister Tom Dumoulin (Niederlande) wurde durch einen Defekt um den möglichen Sieg gebracht. Die Sprintspezialisten Phil Bauhaus (73. Platz/Sunweb), Marcel Kittel (79./Katusha-Alpecin) und Pascal Ackermann (94./Bora-hansgrohe), die am Freitag noch für einen deutschen Dreifacherfolg gesorgt hatten, spielten im Kampf gegen die Uhr keine Rolle und fielen in der Gesamtwertung zurück. Dennis führt vor der abschließenden fünften Etappe am Sonntag die Gesamtwertung vor dem Spanier Jonathan Castroviejo (Sky/+14 Sekunden Rückstand) an. Bester Deutscher ist Jasha Sütterlin (Movistar) mit 38 Sekunden Rückstand auf Dennis.