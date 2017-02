später lesen Radsport Cavendish gewinnt erste Etappe in Abu Dhabi vor Greipel 2017-02-23T15:25+0100 2017-02-23T15:25+0100

Der britische Ex-Weltmeister Mark Cavendish hat am Donnerstag seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Radprofi aus Rolf Aldags Dimension-Data-Team gewann die erste Etappe der Abu Dhabi-Tour und verwies den dreifachen deutschen Straßenmeister André Greipel aus Hürth im Massensprint auf den zweiten Platz. Marcel Kittel war in einen Sturz 1000 Meter vor der Ziellinie verwickelt. Der Erfurter büßte dadurch nach 189 Kilometern in Madinat Zayed zwar alle Siegchancen ein, verletzte sich aber nur leicht. Am Start der am Sonntag endenden Rundfahrt ist nicht nur fast die komplette Sprinter-Elite. Auch die ehemaligen Tour-de-France-Sieger Alberto Contador (Spanien) und Vincenzo Nibali (Italien) sind mit von der Partie. Sie spielten zum Auftakt keine Rolle.