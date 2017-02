später lesen Radsport Degenkolb siegt auf dritter Etappe der Dubai-Tour Teilen

Twittern





2017-02-02T12:26+0100 2017-02-02T12:26+0100

Dritte Etappe, dritter deutscher Sieg: Radprofi John Degenkolb aus Gera hat bei windigen Bedingungen das dritte von fünf Teilstücken der Dubai-Tour gewonnen. Der 28-Jährige überquerte nach 200 Kilometern von Dubai nach Al Aqah als Erster die Ziellinie und feierte seinen ersten Sieg für sein neues Team Trek-Segafredo. In der Gesamtwertung kletterte Degenkolb auf drei. Titelverteidiger Marcel Kittel aus Arnstadt (Quick-Step Floors) führt das Klassement weiter mit acht Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo) an, der Achter wurde. Kittel hatte am Dienstag und Mittwoch die beiden ersten Teilstücke für sich entschieden.